Lidl i Kaufland z potężnym kontraktem z RWE

Oddziały handlowe Grupy Schwarz uzgadniają z RWE dostawy ekologicznej energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej.

Dostawy miałyby się rozpocząć od 2028 roku.

Lidl i Kaufland robią dalsze postępy w realizacji swoich celów związanych z ochroną klimatu. Podpisują umowę na dostawy energii elektrycznej z RWE Supply & Trading. Energia będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej „Kaskasi” na niemieckim Morzu Północnym.

Lidl i Kaufland kupią energię pochodzącą z morskiej farmy wiatrowej

Oddziały handlowe Grupy Schwarz są pierwszymi klientami korporacyjnymi, którzy zawarli długoterminową umowę na kupno zielonej energii elektrycznej z farmy wiatrowej „Kaskasi”.

„Współpraca z RWE Supply & Trading stanowi innowacyjny element naszej strategii energetycznej. Dzięki umowom PPA promujemy tworzenie dodatkowych mocy wytwórczych zielonej energii elektrycznej, podkreślając w ten sposób powagę naszego zaangażowania w klimat. Swoimi celami w zakresie ochrony klimatu spółki Grupy Schwarz chcą przyczynić się do realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża i ograniczenia globalnego ocieplenia” – wyjaśnia Jörg Siegel, wiceprezes Schwarz Procurement.

„Cieszymy się, że możemy wspierać Lidl i Kaufland w ich ambitnych celach związanych z ochroną klimatu” – podkreśla Hendrik Niebaum, Head of Commodity Solutions w RWE Supply & Trading. „Współpraca ze spółkami Grupy Schwarz pokazuje, jak nasze rozwiązania energetyczne przyczyniają się do ochrony klimatu we wszystkich obszarach gospodarki.”

Potężna farma wiatrowa na Morzu Północnym

Farma wiatrowa RWE Kaskasi znajduje się około 35 kilometrów od wybrzeża wyspy Helgoland i składa się z 38 turbin wiatrowych o mocy 342 megawatów.