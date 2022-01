Lidl ma 900 sklepów w Wielkiej Brytanii

Lidl otwiera swoją 900. placówkę w Wielkiej Brytanii. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy dyskonter otworzył ponad 50 nowych sklepów, co przyczyniło się do osiągnięcia celu, jakim jest 1100 sklepów na tym rynku do końca 2025 roku.