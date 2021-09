Lidl ma w stolicy 43 sklepy

Nowy sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 21 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 70 miejsc parkingowych.



W placówkach wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in.:

• odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu,

• instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła,

• pełne energooszczędne oświetlenie LED – za równo wewnątrz obiektu jak i na parkingu wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia.