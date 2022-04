Lidl najemcą retail parku w Dzierżoniowie

Retail Park Dzierżoniów ma powierzchnię 14 tys. mkw. GLA. Znajdzie się tu ponad 20 sklepów międzynarodowych marek. Wśród nich obecne będą m.in. Cropp, House, Sinsay, Rossmann, Pepco, RTV Euro AGD i Martes Sport. Ofertę spożywczą retail parku stworzy supermarket Lidl. Powierzchnia supermarketu wyniesie ok. 2 tys. mkw. Dla zmotoryzowanych klientów na terenie retail parku udostępniony zostanie parking na 400 pojazdów wyposażony m.in. w stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

- Zbliżamy się do poziomu 70% podpisanych umów, a pozostała jeszcze wolna powierzchnia jest już zarezerwowana przez konkretnych najemców i trwa proces finalizowania umów najmu - mówi Jan Wciślak, Associate Director, BOIG.

Inwestycja powstanie w południowej części miasta przy ul. Batalionów Chłopskich która stanowi główną arterią komunikacyjną miasta i jest drogą wojewódzką (DW384) łączącą Dzierżoniów z Bielawą.

Inwestorem obiektu jest Retail Invest należąca do grupy Falcon Investment Managament. Za koordynację budowy i komercjalizację obiektu odpowiada BOIG, a za projekt studio MOFO Architekci.