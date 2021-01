Lidl odkupi część niedoskonałych buraków od rolnika

Lidl Polska wykupił część „niedoskonałych” buraków, o których media informowały w ubiegłym tygodniu. W ten sposób rolnik ograniczy straty finansowe, a Lidl Polska, zrealizuje działanie w duchu zero waste.

O sprawie Pana Mieczysława Miszczaka dowiedzieliśmy się z mediów. Zgłosiliśmy się do rolnika z propozycją zakupu niedoskonałych warzyw. Wierzymy, że klienci mimo to wykorzystają buraki w kuchni i w ten sposób wspólnymi siłami unikniemy zmarnowania buraków” – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

„Cieszę się, że mój apel medialny został wysłuchany i Lidl zdecydował się na zakup warzyw. To dla mnie spora ulga. W przyszłym tygodniu moje gospodarstwo zapewni dostępność buraków w sklepach sieci Lidl na terenie całej Polski. Wierzę, że współpraca z dużymi sieciami handlowymi to szansa na rozwój małych i średnich gospodarstw” – dodaje Mieczysław Miszczak, właściciel gospodarstwa rolnego w Węglewicach Kolonii w woj. łódzkim.

Nieperfekcyjne buraki w cenie 0,99 zł /1 kg pojawią się we wszystkich sklepach Lidl Polska od poniedziałku, 18 stycznia.