Lidl oferuje pracownikom na święta kupony rabatowe o wartości 800 zł

Lidl Polska zaprasza wszystkich swoich pracowników do wzięcia udziału w wielkiej akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której otrzymają oni kupony rabatowe o łącznej wartości 800 zł. W akcji Lidla oprócz pracowników wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci. Dodatkowo do rąk dzieci pracowników trafi ponad 21 000 świątecznych paczek.