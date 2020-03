Lidl otwiera 2. sklep w Bełchatowie i 15. w Szczecinie. Sieć ma 718 placówek

5 marca Lidl otworzy nową, drugą placówkę w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42. W Szczecinie 15. sklep sieci pojawi się pod adresem Brama Portowa 1. Tego samego dnia sieć uruchamia sklep w Wadowicach, przy ul. Zegadłowicza 23, który spłonął w styczniu 2019 roku.

- Aby ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus. Jest to narzędzie pomagające zarządzać domowym budżetem, oferujące promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Za sprawą e -paragonów klienci mogą kontrolować swoje wydatki. Z aplikacji korzysta już ponad 4 miliony użytkowników, a niedługo pojawi się w niej także możliwość płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay– podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Od początku roku sieć uruchomiła 4 sklepy. Obecnie w Polsce zarządza obecnie 718 placówkami.