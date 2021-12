Lidl otwiera jednego dnia trzy sklepy, w tym placówkę nr 800

Janki

W czwartek, 9 grudnia, Lidl otworzy obiekt w Jankach, przy placu Szwedzkim 3. Wcześniej w tym miejscu działa sklep SPAR przekształcony z Piotra i Pawła. Nowy sklep sieci ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1530 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 34 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 100 miejsc parkingowych.

Wodzisław Śląski

9 grudnia, Lidl otworzy swój drugi obiekt w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Radlińskiej 26. Placówka ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22.00, a w niedziele od 8:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 90 miejsc parkingowych.

Lidl w Nowej Dębie

9 grudnia Lidl otworzy swój pierwszy obiekt w Nowej Dębie, przy ulicy Bieszczadzkiej 2E. Jest to sklep o powierzchni ok. 1070 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 22 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 79 miejsc parkingowych.