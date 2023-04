Lidl otwiera kolejne magazyny. Jak się tam pracuje?

Jak podaje Lidl, praca w centrum dystrybucji jest dynamiczna i różnorodna. Pracownik magazynu w zależności od swoich kompetencji może wybrać obszar pracy, który preferuje, m.in. kompletacja towaru, obsługa wózka widłowego czy praca w biurze. Sieć oferuje też stanowiska specjalistyczne i kierownicze.

Praca w magazynie Lidla: kompletacja towaru (system zmianowy)

Podczas kompletacji towaru przygotowuje się i realizuje zamówienia, rozmieszcza się i transportuje towary w obrębie magazynu oraz bierze się udział w inwentaryzacjach.



Z koli kompletacja podczas zmiany nocnej polega na przygotowywaniu i realizacji zamówień (owoców i warzyw) oraz uczestniczeniu w inwentaryzacjach.

Praca w magazynie Lidla: kontroler

Kontroler weryfikuje i sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym. Dba o odpowiednią temperaturę artykułów chłodzonych.

Praca w magazynie Lidla: dysponent

Dysponent zajmuje się planowaniem transportu, odprawia kierowców, kontroluje załadunek i jakość wysyłanych towarów do sklepów.

Praca w magazynie Lidla: operator wózka

Praca na tym stanowisku polega na dbaniu o poprawną rotację i rozmieszczenie towaru. Operator wózka dba o powierzone mu miejsce, sprzęt i towar. Czego wymaga sieć? Uprawnień na wózki widłowe, dokładności i odpowiedzialności, a także umiejętności pracy w zespole.

Praca w magazynie Lidla: recykling (praca zmianowa)

Recykling to nie tylko sortowanie surowców wtórnych. Równie ważne są: dbanie o porządek na terenie magazynu, sprawdzanie dokumentów przewozowych i zapewnienie odpowiedniej liczby dostępnych europalet.

Praca w magazynie Lidla: pracownik biurowy

W biurze pracownicy przygotowują dokumenty przewozowe, obsługują magazynowe systemy informatyczne, księgują towar oraz opracowują zamówienia sklepowe.

Lidl szuka pracowników magazynowych. Ile można zarobić?

Lidl Polska rozpoczął niedawno nową kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną pod hasłem „Widzimy Cię w tej roli!”, skierowaną do mieszkańców Warszawy i okolic. Firma oferuje stabilne warunki pracy, liczne benefity (jak: opieka fizjoterapeuty, darmowe obiady, dostęp do programu wsparcia pracowników i platformy eTutor), premię od uzyskanych wyników oraz rosnące zarobki. Początkujący pracownik magazynu, zajmujący się kompletowaniem towaru (komisjoner), otrzymuje pensję w wysokości od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto.

W ponad 800 sklepach Lidl Polska pracuje około 25 000 osób. Tylko w 2022 roku sieć zatrudniła ponad 3000 pracowników.