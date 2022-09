Lidl otwiera sklepy w Barczewie i Policach

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Barczewie, przy ulicy Wojska Polskiego 31A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1068 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 24 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00.

Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 74 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Policach, przy ulicy Tarnowskiej 14 A, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie zostanie zatrudnionych 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 117 miejsc parkingowych.