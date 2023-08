Lidl otwiera sklepy w Krakowie i Stęszewie

Nowy sklep Lidla w Krakowie

31 sierpnia Lidl Polska otworzy kolejny sklep w Krakowie przy ul. Chełmskiej 14. Nowy sklep ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 825 mkw. W obiekcie zatrudniono 20 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:30, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok.: 47 miejsc parkingowych.

Nowy sklep Lidla w Stęszewie

Tego samego dnia Lidl Polska otworzy pierwszy sklep w Stęszewie przy ul. Zachodniej 1. Placówka ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1351 mkw. W obiekcie zatrudniono 18 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 137 miejsc parkingowych.