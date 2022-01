Lidl otwiera sklepy w Lesznie i Ozimku

Zmodernizowany sklep sieci Lidl Polska w Lesznie, przy ulicy Antoniny 12, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1360 mkw. W obiekcie będzie zatrudnionych 25 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 74 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Ozimku, przy ulicy Hutniczej 3, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zostanie zatrudnionych 21 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele od 9:00 do 18:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 114 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą liczne atrakcje, m.in. atrakcje dla najmłodszych, oraz kawa wraz z poczęstunkiem.

Przeczytaj także: Lidl otwiera dyskont w Andrychowie

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Aby ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.