Lidl otworzy 13. centrum dystrybucji. Szuka 200 pracowników

Nowe centrum dystrybucji Lidla

W Piorunowie koło Błonia powstaje nowe centrum dystrybucji sieci Lidl Polska. Otwarcie obiektu planowane jest na wrzesień br. Na blisko 68 000 mkw. hali magazynowej pracę znajdzie ok. 200 osób. Obecnie prowadzona jest rekrutacja.

Lidl rekrutuje pracowników magazynu, fot. mat. pras.

Centrum dystrybucji umożliwi efektywną dystrybucję do warszawskich i podwarszawskich sklepów Lidl Polska. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w portfolio Lidl w Europie. Z myślą o środowisku, obiekt wyposażony zostanie w takie rozwiązania, jak: instalacja fotowoltaiczna, system wykorzystania wody deszczowej, energooszczędne oświetlenie, a także rekuperacja i instalacja odzysku ciepła z chłodnictwa. Ostatnie pozwoli na całkowite ogrzewanie hali magazynowej przy temperaturze zewnętrznej powyżej ok. 2 st. °C.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, hala będzie bezpieczna oraz cicha.

Lidl szuka pracowników do nowego magazynu. Ile można zarobić?

Lidl Polska poszukuje pracowników. Sieć rozpoczęła nową kampanię wizerunkowo-rekrutacyjną pod hasłem „Widzimy Cię w tej roli!”, skierowaną do mieszkańców Warszawy i okolic.

Firma oferuje stabilne warunki pracy, liczne benefity (jak: opieka fizjoterapeuty, darmowe obiady, dostęp do programu wsparcia pracowników i platformy eTutor), premię od uzyskanych wyników oraz rosnące zarobki. Początkujący pracownik magazynu, zajmujący się kompletowaniem towaru (komisjoner), otrzymuje pensję w wysokości od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto. Po pierwszym roku pracy płaca wzrasta do poziomu od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po upływie dwóch lat zarobki wynoszą od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 12.000 sklepów Lidl, a w Polsce ponad 850.