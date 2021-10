Lidl otworzy sklepy 31 października. Zasili kartę pracowniczą kwotą 100 zł brutto

Lidl Polska wprowadził dodatek za pracę w niedziele dla pracowników sklepów i magazynów, niezależnie od wymiaru etatu i stażu pracy. Łączny koszt wypłaconego dodatku od października do lutego 2022 roku wyniesie ponad 7 milionów złotych.

W zamian za pracę w ten dzień tygodnia pracownikom przysługuje również dzień wolny, który można odebrać w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli.

Od marca br. pracownicy sklepów, rozpoczynający swoją karierę, zarabiają od 3 550 zł brutto do 4 350 zł brutto. Natomiast po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto.