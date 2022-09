Lidl otworzył 20 sklepów. Wszystkie mają instalacje fotowoltaiczne

W 2022 roku w Polsce otwarto ponad 20 nowych sklepów Lidl – w tym 12-tysięczny sklep sieci na świecie, który jest zlokalizowany w Warszawie. Wszystkie one zostały wyposażone w instalację fotowoltaiczną i inne ekologiczne rozwiązania, których zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów sieci. Są to: efektywna energetycznie technologia odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych i wentylacji mechanicznej (rekuperacja), gruntowe pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektów, jak i na parkingach.

Z początkiem 2022 roku sieć zawarła również umowę ze sprzedawcą energii na wydanie certyfikatów pochodzenia energii w całości z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że Lidl Polska przez cały rok będzie pracować wyłącznie z wykorzystaniem zielonej energii, płynącej z wody, wiatru, biomasy i słońca. Współpraca przyniesie także duże oszczędności. Podczas gdy zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów spalin i dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, emisja energii z OZE jest do nawet 15 razy mniejsza. Sieć dąży w ten sposób do osiągnięcia celu na 2023 rok, którym jest certyfikacja tytułem zrównoważonych nieruchomości 75% swoich budynków.

- Wierzymy, że ekologiczne technologie są również rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne całemu sektorowi handlu detalicznego – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Lidl Polska bezpłatnie udostępnia swoim klientom stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, które funkcjonują przy wybranych sklepach w Polsce oraz przy dwóch centrach dystrybucji i centrali firmy.