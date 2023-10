Lidl otworzył sklep z eko rozwiązaniami w Białej Podlaskiej

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Białej Podlaskiej przy ul. Sportowej 2 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zatrudniono 21 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 112 miejsc parkingowych.

W dniu otwarcia dla klientów przygotowano promocje i liczne atrakcje, m.in. poczęstunek kawą i hot-dogami.

- Jako Lidl Polska rozwijamy sieć naszych sklepów, zapewniając szeroką gamę produktów wysokiej jakości w niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Ponadto zachęcamy do pobierania naszej bezpłatnej aplikacji Lidl Plus, dzięki której klienci mogą korzystać z dodatkowych kuponów, akcji promocyjnych oraz opcji płatności mobilnej Lidl Pay. Cieszymy się, że otwierając nowe placówki, tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska, jako odpowiedzialny pracodawca, zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in.:

odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych,

pompę ciepła,

oświetlenie LED.

Lidl w Białej Podlaskiej przy ul. Sportowej 2:

godziny otwarcia: poniedziałek – sobota: 6:00 – 22:00, niedziele handlowe: 8:00 – 20:00,

liczba miejsc parkingowych: ok. 112,

powierzchnia sali sprzedaży: ok. 1100 m kw.

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą artykuły wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla” (w tym także szeroki wybór BIO), pieczywa bez konserwantów z „Piekarni w sercu Lidla”, a także takich marek jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał, oraz asortymentu produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków marki „Cien”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe.

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców.