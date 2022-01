Lidl podbija Francję. E.Leclerc wciąż rynkowym liderem

Według danych Kantara za okres P13 (od 29 listopada do 26 grudnia 2021), Lidl odnotował wzrost o 0,6 punktu procentowego, zwiększając swój udział w rynku do 6,9%.

Dyskonter przyciągnął w tym okresie 450 tys. nowych gospodarstw domowych, jednocześnie nadal budując lojalność klientów - raportuje Kantar.

Sieć Aldi, która odnotowała wzrost o 0,4 punktu procentowego doszła do 2,7% udziału we francuskim rynku i zaangażowała około 900 tys. dodatkowych gospodarstw domowych, z których wiele było dotychczasowymi klientami Leader Price.

Ważny okres świąteczny

Ostatni okres minionego roku był udany dla sieci E. Leclerc - lider francuskiego rynku odnotował wzrost udziału o 0,3 punktu procentowego, do 22,9%, zwiększając zarówno liczbę kupujących, jak i lojalność konsumentów.

Carrefour zyskał 0,2 punktu procentowego, osiągając 20,2% udziału w rynku, przy czym motorem tego wzrostu są formaty Carrefour Market (+0,1 punktu procentowego) i Carrefour Proximity (+0,1 punktu procentowego).

Grupa Systeme U odnotowała wzrost o 0,2 punktu procentowego, do 11,3% udziału w tym okresie, podczas gdy udział w rynku Grupy Muszkieterów wzrósł o 0,1 punktu procentowego, do 15,2% udziału w rynku.

Francuskie gospodarstwa domowe wydawały o 1,3% rdr mniej w supermarketach w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, jednak poziom wydatków wzrósł o 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, przed pandemią.

Z danych Kantara wynika, że zarówno kanały convenience, jak i kanały online wzrosły o 0,2 punktu procentowego w tym okresie, podczas gdy nastąpił znaczny wzrost dostaw do domu (+25% pod względem wartości).

Udziały w rynku za 2021 rok

Raport Kantara pozwala również na sporządzenie bilansu za cały 2021 rok: Auchan zmniejszył udziały o 0,3 punktu do 9,4%, a Casino o 0,6 punktu - do 7,7%.

Natomiast E.Leclerc jest najbardziej dynamiczną marką 2021 roku ze wzrostem udziału o 0,5 punktu, do 22,5%. Był to także dobry rok dla Carrefoura - z 19,7% udziałem w rynku i wzrostem o 0,2 punktu, to najlepszy wynik detalisty od dłuższego czasu. Z kolei Systeme U zyskało 0,3 punktu procentowego w ciągu roku (do 11,4% udziału), podobnie jak Muszkieterowie (16%). Z kolei Lidl zyskał w ciągu roku 0,5 pkt procentowego i ma 6,8% udziału we francuskim rynku.