Lidl Polska otwiera kolejny sklep w Tczewie

Lidl stawia na polskie produkty

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą artykuły wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla” (w tym także szeroki wybór BIO), pieczywa bez konserwantów z „Piekarni w sercu Lidla”, a także takich marek, jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał, czy asortymentu produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków marki „Cien”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe w niskich cenach.

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 35 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1302 mkw. W obiekcie zatrudniono 19 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 77 miejsc parkingowych.

Ekologiczne rozwiązania w sklepach Lidl

W dniu otwarcia dla klientów przygotowano atrakcyjne promocje oraz świeżą kawę.

- Jako Lidl Polska rozwijamy sieć naszych sklepów, zapewniając szeroką gamę produktów wysokiej jakości w niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Ponadto zachęcamy do pobierania naszej bezpłatnej aplikacji Lidl Plus, dzięki której klienci mogą korzystać z dodatkowych kuponów, akcji promocyjnych oraz opcji płatności mobilnej Lidl Pay. Cieszymy się, że otwierając nowe placówki tworzymy jednocześnie nowe miejsca pracy dla lokalnych społeczności. Lidl Polska zapewnia swoim pracownikom atrakcyjne i jedne z najwyższych wynagrodzeń w handlu, szeroki pakiet benefitów pozapłacowych oraz możliwość rozwoju zawodowego – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

W placówce wykorzystano ekologiczne rozwiązania, m.in. odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, oświetlenie LED.