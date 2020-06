Lidl Polska: Pracownicy 65+ mają możliwość zwolnienia z obowiązku pracy z zachowaniem pensji

Taka jest rzeczywistość 2020-06-22 13:58:09

W ramach podziękowań poobcinano pracownikom wymiar etatu o 20%, bo zyski spadły. A w Lidlu zatrudnia się proporcionalnie do obrotów sklepu, więc jak jest mniej klientów to dostajesz wybór niższy etat albo do widzenia.