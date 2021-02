Lidl Polska przedstawił stanowisko w zakresie gospodarki wodnej

- Sieć Lidl Polska kwestię deficytu wody traktuje priorytetowo. Część przychodów firmy pochodzi z produktów rolnych, a ponieważ rolnictwo wykorzystuje duże ilości wody, powinno uczestniczyć w ograniczaniu negatywnych skutków tego zużycia - deklaruje sieć.

70% światowych zasobów słodkiej wody jest wykorzystywanych przez rolnictwo – w większości do nawadniania i produkcji żywności. 20% zużywa przemysł, a 10% gospodarstwa domowe. Oprócz ogromnego zużycia wody, przemysł i rolnictwo przyczyniają się również do zanieczyszczenia wody.

- Lidl aktywnie dąży do inicjowania zmian w obszarze gospodarki wodnej. Jednym z wdrażanych działań jest rozszerzenie ilości certyfikowanych produktów w asortymencie pod kątem oszczędności zasobów wodnych. W związku z tym sieć wspiera uznane inicjatywy w zakresie certyfikacji produktów, a jednocześnie zapewnia minimalne standardy zrównoważonych praktyk produkcyjnych. Lidl jest członkiem organizacji Alliance for Water Stewardship (AWS), której celem jest dążenie do sprawiedliwego społecznie, zrównoważonego ekologicznie i korzystnego ekonomicznie wykorzystania wody. Organizacja mierzy zużycie wody w określonym miejscu, korzystając z niezależnych, możliwych do sprawdzenia metod. Ponadto Lidl chce bliżej współpracować z instytucjami certyfikującymi, które wyraźnie koncentrują się na wodzie, jak np. Global GAP Spring - czytamy w stanowisku firmy.