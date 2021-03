Lidl Polska trzecim największym reklamodawcą

Po styczniu i lutym br. wydatki reklamowe w mediach pozainternetowych spadły o 14,2 proc. rdr. Budżety zredukowały m.in. Jeronimo Martins Polska i Ferrero.

Największym reklamodawcą pozostaje firma farmaceutyczna Aflofarm Farmacja Polska, która utrzymała pozycję lidera mimo zmniejszenia wydatków rok do roku o 24,8 proc., do 413,4 mln zł. Druga pod względem wydatków reklamowych firma Natur Produkt Zdrovit zwiększyła inwestycje w reklamę o 7,8 proc., do 129,8 mln zł. Trzeci na podium Lidl Polska przeznaczył na wsparcie reklamowe 129,5 mln zł, czyli 16,6 proc. więcej niż rok temu.

W omawianym okresie najmocniej wydatki reklamowe zwiększyli: Neonet Wrocław - o 126 proc. do 88,7 mln zł i Euro-Net Warszawa - o 63,9 proc. do 127,2 mln zł. Wzrosły też nakłady reklamowe firmy Terg, odpowiadającej za działania marketingowe Media Expert - o 39,8 proc., do 120,8 mln zł i koncernu Procter&Gamble Polska - o 18,7 proc., do 57,2 mln zł. 19,1 proc. mniej na reklamę wydało USP Zdrowie (101,9 mln zł). O 13,4 proc. zmalały wydatki reklamowe Ferrero Polska (do 83,1 mln zł).

Z kolei Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka, zredukował budżet reklamowy o 25,3 proc., do 58,2 mln zł.

