Lidl Polska wprowadza elektroniczne cenówki

Lidl digitalizuje oobszar cenówek, fot. mat. pras.

Lidl Polska wprowadza system elektronicznych cenówek (Electronic Shelf Label). Rozwiązanie ułatwia pracę pracownikom sklepów oraz zapewnia szybkość i rzetelność komunikacji informacji, która odbywa się w czasie niemal rzeczywistym.

Elektroniczne cenówki, Electronic Shelf Label (ESL) docelowo mają zastąpić papierowe. Lidl podjął pierwsze kroki w celu stopniowego wprowadzenia rozwiązania – aktualnie elektroniczne cenówki funkcjonują już w jednym sklepie sieci w Poznaniu. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Lidl planuje wyposażyć w elektroniczne cenówki kilkaset swoich sklepów, a docelowo wszystkie.

Lidl planuje rozpocząć wyposażanie sklepów w elektroniczne cenówki od asortymentu świeżych produktów, w tym m.in. owoców i warzyw, nabiału, pieczywa.

Jak to działa?

Elektroniczne cenówki, czyli system ESL jest bezpośrednio połączony z systemem zarządzania towarami, dlatego wszystkie zmiany cen oraz informacji o produkcie są automatycznie przenoszone na e-cenówki, niemal w czasie rzeczywistym. Dzięki tej automatyzacji zmniejsza się wysiłek związany z drukowaniem i zmianą cen, co sprawia, że procesy są bardziej wydajne i kosztują mniej. Znaczna oszczędność papieru to także mniejsze obciążenie dla środowiska. Co więcej pracownicy nie muszą wymieniać cenówek i mogą dzięki temu poświęcać więcej czasu na inne czynności w sklepie.

Dzięki ESL w przyszłości będzie można dostosować cenówki jeszcze łatwiej i szybciej oraz wyeliminować potencjalne ryzyko błędnej lub nieaktualnej informacji o produkcie, związanej m.in. z krajem pochodzenia, ceną lub innymi walorami produktu. Dane na elektronicznych cenówkach zawsze powinny być zgodne z wewnętrznymi systemami.