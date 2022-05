Lidl: Porównujemy zarobki w polskich i niemieckich sklepach

Stawki są uzależnione m.in. od doświadczenia zawodowego. Minimalna płaca startowa Lidla może wynieść do 18,26 euro (ok. 85 zł) brutto za godzinę plus dodatki świąteczne i świąteczne. Wynagrodzenie w Lidlu wzrasta w trakcie przynależności do firmy.

Ile za staż w Lidl Polska i Lidl Niemcy?

Firma w marcu 2022 roku zapowiedziała, że ​​podniesie wynagrodzenia stażystów. Od 1 sierpnia 2022 r. stażyści otrzymają 1100 euro miesięcznie (ok. 5148 zł) w pierwszym roku praktyki, 1200 euro w drugim i 1350 euro w trzecim roku. Jak jest w Polsce? Miesięcznie Lidl płaci stażystom 3500 złotych brutto.

- Nasi koledzy każdego dnia wykazują nadzwyczajne zaangażowanie, a więc ważnie jest, aby również dostawali wyższe stawki za swoją pracę - mówi Christian Härtnagel, dyrektor generalny Lidla w Niemczech.

Stałe inwestycje w pracowników czynnikiem sukcesu

Już w 2010 roku Lidl jako pierwszy detalista spożywczy w Niemczech wprowadził swoją minimalną płacę podstawową, która była stopniowo podnoszona. Ostatnio minimalna płaca podstawowa Lidla wynosiła 12,50 euro za godzinę.

Ile zarabia się w Polsce?

Od marca 2022 r. pracownicy sklepów Lidl w Polsce zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. W Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko.