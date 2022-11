Lidl przyspiesza. Kolejne otwarcia

24 listopada sieć Lidl otworzy pięć nowych dyskontów.

Lidl otwiera pięć sklepów jednego dnia

Nowe dyskonty Lidl powstały w: Wągrowcu przy ul. 11 listopada 16, Nowym Tomyślu przy ul. Celnej 4 B, Luboniu przy ul. Dębieckiej 1 A, Starogardzie Gdańskim przy ul. Zblewskiej 20 C, Kołobrzegu przy ul. Dobrawy 3.

Z kolei 1 grudnia, Lidl Polska otworzy swój pierwszy sklep w Tłuszczu przy ul. Przemysłowej 25 B.

- Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów, rozwijamy aplikację Lidl Plus, ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. Korzystając z aplikacji, klienci mają również możliwość dokonywania wygodnej płatności mobilnej za sprawą Lidl Pay – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 11.550 sklepów Lidl, a w Polsce około 800.