Lidl: Przyspieszyliśmy prace nad płatnościami mobilnymi

Jak sieci handlowe radzą sobie w czasie narastającej pandemii i nowych regulacji, takich jak m.in. godziny dla seniora? Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że Lidl udostępnia kasy pierwszeństwa m.in. pracownikom ochrony zdrowia oraz przyspieszył prace nad płatnościami mobilnymi.

- Dbamy o bezpieczeństwo pracowników i klientów we wszystkich sklepach Lidl Polska. Nasi pracownicy są wyposażeni w przyłbice ochronne – środek ochrony osobistej osłaniający jednocześnie jamę ustną, nos i oczy. Stanowiska kasowe cały czas pozostają odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi. Pracownicy wszystkich sklepów oraz biur mają ciągły dostęp do środków dezynfekujących - mówi serwisowi portlaposzywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications

Lidl Polska

- Z powodu epidemii przyspieszyliśmy również prace nad funkcjonalnością Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie płatności mobilnych. Obecnie już wszyscy klienci Lidl w całej Polsce mogą skorzystać z tej możliwości - dodaje.

Więcej na portalspozywczy.pl