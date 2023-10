Lidl rezygnuje z dostaw transportem lotniczym

W Lidl Polska znajdziemy średnio 175 rodzajów warzyw i owoców. Zdecydowana większość z nich pochodzi od polskich dostawców, jednak w ramach „Ryneczku Lidla” klienci mają dostęp również do egzotycznych gatunków. Lidl Polska w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych całkowicie zrezygnował z dostaw realizowanych przez transport lotniczy zagranicznych warzyw i owoców. Zmiana rodzaju transportu nie jest zauważalna dla klienta – w ofercie „Ryneczku Lidla” wciąż obecny jest szeroki wybór artykułów. Ponadto oferta „Ryneczku” zmienia się wraz z porami roku, więc klienci na co dzień znajdą to, czego potrzebują.

Ekologiczne rozwiązania Lidl Polska

Sieć stale sięga po ekologiczne rozwiązania, aby wpływ firmy na środowisko naturalne był jak najmniejszy. W tym celu sklepy Lidl Polska ogrzewane są dzięki odzyskowi ciepła z lodówek, a w niemalże 1/3 sklepów wykorzystuje się geotermię i pompy ciepła. Co więcej, wszystkie nowo wybudowane sklepy Lidl Polska posiadają instalację fotowoltaiczną. Jest ona instalowana również w istniejących już placówkach.

Obecnie w 31 krajach istnieje w ponad 12 000 sklepów Lidl, a w Polsce ponad 850.