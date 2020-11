Lidl rusza z podcastami. Prowadzącym Karol Okrasa

fot. materiały prasowe

Ekonomia, ekologia czy trendy żywieniowe – to wybrane z tematów, o których z zaproszonymi gośćmi będzie rozmawiał Karol Okrasa, gospodarz podcastu Dobry Temat.

Nowy format Lidla wystartował 16 listopada, a nagrania są dostępne na kanale YouTube Lidl Polska, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast oraz na lidl.pl/podcast.

Skąd się biorą ceny? Co robić, aby nie marnować żywności? Jak będą wyglądały zakupy w niedalekiej przyszłości? Jakie rozwiązania ekologiczne stosuje się w sklepach? Tych i wielu innych ciekawostek ze świata Lidla można dowiedzieć się z podcastu – cykliczny program pod tytułem Dobry Temat poprowadzi Karol Okrasa.

- W Lidl Polska zależy nam na otwartej komunikacji z naszymi klientami. Wiemy, że to w jaki sposób funkcjonują sklepy, skąd tak na prawdę biorą się towary na półkach i co wpływa na ich cenę jest bardzo interesujące dla wielu osób. Podobnie jest z ekologią czy niemarnowaniem żywności. Mamy nadzieję, że podcast „Dobry Temat” prowadzony przez Karola Okrasę będzie dla naszych klientów atrakcyjną propozycją, z której zaczerpną wielu wartościowych treści. Jako sieć współpracujemy

z Karolem już od wielu lat, jesteśmy przekonani, że nikt inny lepiej niż on nie poprowadzi„Dobrego

Tematu – zachęca Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl

Polska.

Przeczytaj także: Kaufland i Żabka zwiększyły wydatki na reklamę

Pierwszym gościem Karola Okrasy była Jagna Niedzielska, propagatorka zero waste, czyli

życia według szeroko pojętej zasady niemarnowania.