Lidl spotkał się z 20 dostawcami. Chce rozmawiać z prezesami osobiście

Dialog Lidla z dostawcami. O czym rozmawiano?

Centralnym punktem wydarzenia była wymiana zdań między Lidlem a jego partnerami strategicznymi w celu omówienia aktualnych kluczowych kwestii, takich jak regulacje polityczne, zwiększone wymagania w obszarach cyfryzacji i bezpieczeństwa IT, niestabilne łańcuchy dostaw oraz zmienione zachowania konsumentów w odniesieniu do ceny, jakości, zdrowia i do dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju.

Lidl: Chcemy być pierwszym wyborem także dla dostawców

W pierwszym tego rodzaju dialogu Lidl podkreśla, że ​​wspólne zrozumienie głównych kwestii ma kluczowe znaczenie dla firmy, a wyzwaniom w łańcuchach dostaw można sprostać tylko wspólnie. Wśród obecnych dostawców byli właściciele i prezesi firm Tönnies, Ehrmann, Gropper, Niederrhein-Gold, dalli group i Conditess.

Gospodarzem spotkania był Christoph Pohl, dyrektor ds. zakupów w Lidl International: „Dostawcy naszych marek własnych stanowią centralną część naszej podstawowej działalności. Chcemy być nie tylko pierwszym wyborem dla naszych klientów, ale także dla naszych dostawców. Wspólna wymiana zdań na poziomie oczu jest zatem niezbędna, aby nie tylko wymieniać się informacjami na aktualne tematy i wyzwania, ale także wspierać się nawzajem i torować drogę do wspólnej, pomyślnej przyszłości”.

Zrównoważony rozwój i wspólny wzrost w centrum uwagi

Ważnym punktem dyskusji był zrównoważony rozwój. W tym przypadku Lidl i jego dostawcy widzą nie tylko wielkie osobiste zobowiązanie, ale także centralne podejście do dalszego skutecznego działania na przyszłość. Podczas kilku warsztatów prowadzono dyskusje na przykład na temat Europejskiego Zielonego Ładu i jego konsekwencji. W ramach kompleksowej międzynarodowej strategii CSR Lidl intensywnie współpracuje ze swoimi dostawcami w celu zmniejszenia emisji CO₂ w łańcuchu dostaw, zmniejszenia zużycia materiałów opakowaniowych i rozszerzenia oferty produktów w gospodarce o obiegu zamkniętego.