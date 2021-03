Lidl sprzedaje artykuły z granulatu pozyskanego od PreZero

Lidl wprowadza do oferty artykuły w co najmniej 95% z tworzyw pochodzących z recyklingu. Granulat do wytworzenia produktów firma pozyskała od PreZero, spółki z Grupy Schwarz.

W ramach oferty znalazły się wieszaki na ubrania, pojemniki do przechowywania, kosze i skrzynki składane, wiadra czy kosze na pranie.

PreZero, jako spółka grupy Schwarz jest odpowiedzialna za zarządzanie utylizacją i recyklingiem. Z kolei produkty z recyklingu są sprzedawane w Lidlu. Odpady plastikowe z prywatnych gospodarstw domowych są zbierane przez PreZero, oczyszczane, a następnie przetwarzane na granulat plastikowy. Z tego tak zwanego regranulatu wytwarzane są nowe produkty sprzedawane w Lidlu.

W ten sposób już 1 465 ton plastiku z recyklingu zostało ponownie wykorzystane do produkcji nowych artykułów gospodarstwa domowego.