Lidl sprzedaje najwięcej certyfikowanych białych ryb

Polacy średnio zjadają ponad 5 kg ryb białych rocznie, co stanowi 40 proc. całkowitego spożycia ryb. Lidl jest zdecydowanym liderem w Polsce w sprzedaży certyfikowanych ryb białych, odpowiadając za ponad 1/3 całej sprzedaży tych ryb na naszym rynku.

– Kategoria świeżych ryb jest dla nas szczególnie istotna. Wspieramy rybołówstwo zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zawsze dostarczając klientom szerokiego wyboru świeżych ryb zgodnie z ich dostępnością na rynku – oferta zmienia się na bieżąco. W sklepach Lidl zawsze co najmniej 30% asortymentu ryb, skorupiaków i ich przetworów posiada certyfikat MSC – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Do ryb białych należą gatunki takie jak: dorsz, czarniak (dorsz czarny), mintaj, morszczuk, miruna, plamiak, kłykacz oraz ryby płaskie: halibut, sola, turbot, stornia czy gładzica.