Lidl też podnosi wynagrodzenia! 225 mln zł na inwestycje w pensje i nowe miejsca pracy

Rok 2022 Lidl Polska rozpoczyna z planami w zakresie zwiększania zatrudnienia oraz podwyżek płac. Zespół firmy liczy aktualnie 25 tys. osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł.

Planowane inwestycje zaowocują stworzeniem ok. 1 500 nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Podwyżki dla pracowników Lidl Polska

Od marca 2022 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Czytaj także: Podwyżki wynagrodzeń w sieciach handlowych

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4850 zł brutto do 5550 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 6050 zł brutto do 6400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 6950 zł brutto do 7500 zł brutto. Co więcej, w Lidl Polska wszystkim menedżerom sklepów przysługuje samochód służbowy. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie firma przeznaczy na wzrost wynagrodzeń aż 125 mln zł.

Oprócz wysokich wynagrodzeń – wyższych niż średnie płace w handlu, swojej załodze sieć gwarantuje szeroki pakiet benefitów pozapłacowych.

Lidl ma w Polsce około 800 sklepów.