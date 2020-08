Lidl wchodzi do czterech nowych miejscowości i otwiera 9. sklep w Białymstoku

Firma Lidl Polska rozwija sieć o kolejne 5 sklepów: 27 sierpnia otwarty zostanie pierwszy obiekt Lidl w Skarszewach, przy ulicy Kościerskiej 13 C, pierwszy obiekt w Łasku, przy ulicy Warszawskiej 81 C, pierwszy w Parczewie, przy ul. Harcerskiej 26, pierwszy w Aleksandrowie Kujawski, przy ul. Słowackiego 34 i dziewiątym w Białymstoku, przy ul. Trawiastej 1A.

Nowy sklep sieci Lidl w Skarszewach ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1000 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych ok. 17 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 113 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Łasku ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1000 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 24 osoby. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 120 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Aleksandrowie Kujawskim ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1000 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 19 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 124 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Białymstoku ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw.

W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ponad 90 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Parczewie ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 900 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych ok. 18 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 50 miejsc parkingowych.

Do sieci należy obecnie 739 sklepów w Polsce.