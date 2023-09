Lidl ws. afery o budowę magazynu w Gietrzwałdzie: Analizujemy wiele lokalizacji

Centrum dystrybucyjne Lidla w Gietrzwałdzie nie powstanie?

Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego poinformował, że „w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uniemożliwił wojewodzie warmińsko-mazurskiemu rozpatrzenie odwołania strony społecznej od pozwolenia na budowę Centrum Lidla w , wojewoda warmińsko-mazurski zdecydował o rozpoczęciu postępowania co do stwierdzenia nieważności decyzji starosty olsztyńskiego o pozwoleniu na budowę” - napisało Radio Olsztyn.

Przypomnijmy, że w sierpniu małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak dołączyła do "walki o Gietrzwałd". Poparła protest części mieszkańców przeciwko budowie centrum dystrybucyjnego Lidla. "Czy Gietrzwałd, gdzie Maryja ukazała się ponad 160 razy, nie powinien być pod szczególną opieką każdego polskiego katolika, społ., i władz?" - zapytała.

Wójt wydał decyzję w grudniu. Lidl nadal czeka

Przypomnijmy, 23 grudnia wójt gminy Gietrzwałd poinformował o zakończeni postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek LIDL Sp. z o.o. Sp. k. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL Gietrzwałd wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne w miejscowości Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd”.

Według naszych wyliczeń będzie to 14. magazyn sieci w Polsce.

Lidl: Jesteśmy zainteresowani wieloma lokalizacjami pod magazyn

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy sieć Lidl. Dyskonter zaznacza, że jest zainteresowany wieloma lokalizacjami, w których mógłby wybudować nowe centrum dystrybucji Lidl Polska – a jedną z nich jest Gietrzwałd.

- W tym momencie ewentualny termin rozpoczęcia tej inwestycji nie jest znany. Jednak warto zaznaczyć, że od samego początku prac nad każdą z naszych inwestycji analizujemy wszelkie warianty, które w największym stopniu są dopasowane do otoczenia i sąsiadującej z inwestycją natury - informuje nas Lidl.

Główną funkcją planowanego Centrum Dystrybucji w Gietrzwałdzie będzie dystrybucja przede wszystkim produktów spożywczych do kilkudziesięciu sklepów Lidl Polska zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim oraz części województw ościennych. Planowane w tym rejonie centrum dystrybucji będzie obsługiwać wyłącznie polskie sklepy sieci.

- Chcielibyśmy zaznaczyć, że na terenie naszego magazynu surowce nie będą utylizowane, przetwarzane czy spalane. Nadajemy surowcom drugie życie, dlatego odpady będą na bieżąco przekazywane do recyklera. Lidl Polska spełnia wszelkie restrykcyjne wymagania, które ustawodawca nakłada na podmioty wytwarzające surowce wtórne – sieć uzyskała wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, dba o zabezpieczenia pożarowe oraz prowadzi ewidencję ich transportu na bieżąco w czasie rzeczywistym. Dzięki prowadzonym działaniom Lidl Polska może dbać o recykling surowców i dać im drugie życie.

Odnosząc się do danych dotyczących odpadów, chcielibyśmy podkreślić, że w potencjalnym Centrum Dystrybucji w Gietrzwałdzie surowce przez nas zebrane będą od razu przekazywane recyklerom. Działalność tego magazynu będzie skupiała się przede wszystkim na dystrybucji produktów spożywczych do naszych sklepów. W naszych magazynach nie składujemy odpadów, tylko zbieramy je i przekazujemy je wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom. Dążymy do redukcji plastiku oraz prowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym, dlatego dbamy o recykling surowców i ponowne ich wykorzystanie - zaznacza sieć.

13 centrów dystrybucyjnych Lidl w Polsce

Obecnie w Polsce funkcjonuje 13 takich centrów dystrybucji Lidla – m.in. w Tarnowie Podgórnym, Bydgoszczy, gminie Psary k. Będzina, Stargardzie, Kałuszynie k. Mińska Mazowieckiego czy gminie Brańszczyk k. Wyszkowa.

Działalność potencjalnego Centrum Dystrybucji w Gietrzwałdzie ma się odbywać na tej samej zasadzie, co w pozostałych magazynach sieci.

Lidl: Chcemy być dobrym sąsiadem

- Warto podkreślić, że centrala Lidl Polska sąsiaduje z jednym z nich – sąsiedztwo magazynu w Tarnowie Podgórnym pozwala na komfortową pracę ok. 1000 pracowników. Zależy nam na tym, aby być „dobrym sąsiadem” społeczności lokalnych, dlatego regularnie dbamy o czystość naszych magazynów, a także zapewniamy nowoczesne wyposażenie, dzięki którym magazynowe hale są bezpieczne oraz ciche. Nasze obiekty w żadnym stopniu nie emitują do środowiska niekomfortowych zapachów. Ze względu na lokalizację działki w Gietrzwałdzie oraz oddalenie od zwartej zabudowy mieszkalnej, potencjalna działalność naszego magazynu będzie komfortowa dla mieszkańców miejscowości. Projekt tego centrum dystrybucji spełnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Magazyn będzie oddalony od skrajnej strony budynku bazyliki o niemal 1000 metrów - dodaje sieć.

Firma buduje centra dystrybucji tak, aby mogły uzyskać certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który jest przyznawany budynkom po dokonaniu wielokryterialnej oceny energetycznej i środowiskowej obiektu, tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii.

200 miejsc pracy w magazynie Lidla

Nowe centrum dystrybucji to ponad 200 nowych miejsc pracy dla społeczności lokalnych. Od stycznia 2023 roku pracownicy magazynów Lidl zarabiają od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.