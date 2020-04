Lidl wydał na reklamę prawie 200 mln zł

W pierwszym kwartale roku wydatki reklamowe w mediach pozainternetowych mocno ograniczył Media Markt, a zwiększyły je Jeronimo Martins Polska i RTV Euro AGD. - Epidemia zmieniła nawyki zakupowe Polaków i to do nich na każdej płaszczyźnie dostosowywać się będą sklepy - twierdzą eksperci.







W okresie od stycznia do marca br. sieci handlowe w Polsce wydały na reklamę w mediach (bez internetu) 1,54 mld zł. Było to 9,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl (na podstawie danych cennikowych Kantar Media, netto, bez rabatów).

Ścisłą czołówkę reklamodawców w tej kategorii otwiera Lidl Polska z wydatkami w wysokości blisko 199 mln zł, wyższymi rok do roku o 6,6 proc. Drugie miejsce na podium należy do Euro-Net Warszawa, który zwiększył nakłady reklamowe o 25,9 proc., do 128,6 mln zł. Trzecia na podium jest firma Terg, właściciel sieci sklepów Media Expert, która zmniejszyła swoje wydatki reklamowe w skali roku o 3,7 proc., do 127,6 mln zł. Kolejne miejsca zajmują: Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka i drogerii Hebe, która na promocję swoich marek przeznaczyła 112,1 mln zł, czyli 19,7 proc. więcej niż przed rokiem

