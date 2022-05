Lidl wyśle 300 pracowników do wakacyjnych kurortów

Pracownicy sieci, utrzymując swoje dotychczasowe stanowiska, mogą przenieść się do jednego z 11 kurortów Polski w tym do Międzyzdrojów, Darłowa, Ustki, Władysławowa czy też Zakopanego.

Firma oferuje im nie tylko wakacyjną przygodę, ale także zakwaterowanie i dodatkowe profity, w tym także premię finansową w wysokości 600 zł brutto/miesiąc.

Lidl pojawi się w kurortach

Firma już po raz kolejny zaprasza pracowników z całej Polski do podjęcia pracy sezonowej. W 2020 roku z propozycji sieci skorzystało 130 osób, w 2021 r. ponad 200, a w tym roku szansę na wakacyjną pracę będzie miało aż 300 osób. Pracownicy zainteresowani wakacyjną zmianą miejsca pracy będą mieli zapewnione zakwaterowanie w atrakcyjnej turystycznie miejscowości, zwrot kosztów podróży oraz premię w wysokości 600 zł brutto/miesiąc.

W sezonie czerwiec – wrzesień 2022 osoby pracujące w sklepach Lidl będą mogły zmienić swoje miejsce pracy na atrakcyjne turystycznie miejscowości. Przeniosą się do jednej z 8 nadmorskich lokalizacji: Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Darłowa, Ustki, Władysławowa lub do jednego z trzech górskich kurortów: Zakopanego, Szklarskiej Poręby i Kudowy Zdroju. Rekrutacja wciąż trwa i Lidl zachęca swoich pracowników do udziału w akcji. Pierwsze osoby ruszą na wakacyjną przygodę już pierwszego czerwca.

Praca sezonowa w Lidlu

Każdy pracownik sieci, który zdecyduje się na pracę sezonową, będzie wykonywał swoje obowiązki na tych samych zasadach co w sklepie macierzystym i utrzyma swoje stanowisko. Będzie mógł także określić, na jaki czas chce zmienić miejsce wykonywania obowiązków: na całe wakacje, na miesiąc, czy na jeden lub dwa tygodnie.

Firma zachęca do wakacyjnej przygody również dedykowanym spotem reklamowym: