Lidl wzmacnia politykę zakupową dotyczącą świadomego odżywiania

Lidl na swojej stronie internetowej opublikował rozszerzoną wersję polityki zakupowej dotyczącej świadomego odżywiania. W rozbudowanej polityce zakupowej zostały uwzględnione dodatkowe działania oraz zobowiązania Lidl Polska – m.in.: rozszerzenie asortymentu roślinnego oraz produktów pełnoziarnistych w markach własnych Lidl, a także uwzględnienie nowych standardów komunikacji marketingowej, która może być odbierana przez dzieci.

Więcej produktów pochodzenia roślinnego

Produkcja artykułów odzwierzęcych ma globalnie największy wpływ na środowisko. Im więcej konsumujemy produktów pochodzenia roślinnego, tym więcej czynimy na rzecz środowiska, bioróżnorodności i naszego zdrowia. Dlatego właśnie do 2025 roku Lidl będzie stale zwiększać udział produktów z białkiem pochodzenia roślinnego – włączając w to szeroki asortyment artykułów wegańskich, między innymi marki własnej Vemondo. Od 2023 roku sieć będzie ponadto obliczać i podawać do ogólnej wiadomości proporcję zwierzęcych i roślinnych źródeł białka.

Więcej pełnego ziarna w produktach marek własnych

Najnowsze badania w ramach Globalnego Raportu Odżywiania wskazują, że produkty pełnoziarniste są najważniejszym składnikiem diety, aby zachować długie życie w dobrym zdrowiu. Produkty pełnoziarniste zawierają więcej błonnika, dzięki czemu pomagają utrzymać zdrowie jelit i zapobiegają chorobom układu krążenia oraz cukrzycy. Do 2025 roku Lidl będzie stopniowo zwiększać udział produktów pełnoziarnistych w produktach marek własnych.

Nowe standardy w komunikacji marketingowej

Nawyki żywieniowe kształtują się już w dzieciństwie, dlatego Lidl czuje się odpowiedzialnie za najmłodszych klientów. Od marca 2023 (z wyjątkiem ofert promocyjnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Halloween) Lidl szczególnie skupi się na przeciwdziałaniu komunikatom marketingowym, które mogą być odbierane przez dzieci, a dotyczą żywności o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, cukru czy soli. Podejmując to działanie, Lidl kieruje się rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Sieć będzie również promowała zdrową i zrównoważoną dietę dla dzieci. Ponadto do końca 2025 r. sieć usunie z opakowań produktów spożywczych marki własnej motywy skierowane do dzieci, jeśli produkty te nie spełniają wymagań WHO.

Lokalne produkty

Lidl nieustannie ulepsza istniejące produkty i opracowuje nowe, bardziej zrównoważone alternatywy. Sieć współpracuje z wiarygodnymi jednostkami certyfikującymi, inicjatywami i partnerami ze świata nauki, społeczeństwa oraz polityki. Zwiększa liczbę produktów z logo Produkt Polski, dzięki czemu wspiera lokalnych producentów. Promuje również produkty regionalne, na przykład w ramach oferty marki własnej Regionalne Szlaki.