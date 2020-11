Lidl z 6. otwarciami jednego dnia. Sieć liczy ponad 760 placówek

Lidl Polska 26 listopada otworzy 6 nowych obiektów: w Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Szczecinie, Opolu i Ustrzykach Dolnych. Oznacza to, że do Lidla należeć będzie 763 sklepów w Polsce.

Nowy sklep sieci Lidl w Warszawie, przy ul. Sierakowskiego 4 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 740 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 25 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ponad 30 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 211 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1250 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych ponad 20 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 141 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 6 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1400 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 35 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 134 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Szczecinie, przy ul. Stalmacha 23 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1350 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 112 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Opolu, przy ul. Leopolda Okulickiego ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 30 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 155 miejsc parkingowych.

Nowy sklep sieci Lidl w Ustrzykach Dolnych, przy ul. 29 listopada 37 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 21 osób. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 100 miejsc parkingowych.

„Każdy kolejny sklep Lidl to dla nas ogromny sukces. Cieszymy się, że możemy zaproponować mieszkańcom szeroką ofertę naszych produktów. Jednocześnie, by ułatwić planowanie codziennych zakupów rozwijamy aplikację Lidl Plus ułatwiającą zarządzanie domowym budżetem, oferującą liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.