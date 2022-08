Lidl z drugim sklepem w Iławie. Powstaje hotelu Tiffi. Ile mogą zarobić pracownicy?

Trwa budowa dyskontu sieci Lidl przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Obiekt powstaje przy wjeździe do pięciogwiazdkowego hotelu Tiffi. Obecnie sieć prowadzi kampanię rekrutacyjną do swoich sklepów i oferuje pracownikom na start od 3750 zł do 4600 zł brutto.