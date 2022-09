Lidl z mniejszym zyskiem, rosną koszty operacyjne

W roku finansowym od marca ub.r. do lutego br. przychody polskiej spółki Lidla z działalności handlowej w kraju zwiększyły się rok do roku z 23,83 do 26,84 mld zł.

Kapitał własny to 10,11 mld zł.

Zapłacone podatki

Za ostatni rok obrotowy 2021, sieć Lidl Polska odprowadziła około 2 mld zł podatków – CIT, PSD, VAT, AKC, PIT i innych danin publicznych. - Jednocześnie warto podkreślić, że wielkość podatku CIT i PSD za rok obrotowy 2021 to ponad 700 milionów zł. Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że wielkość opłacanych podatków i danin wykazuje w okresie kilku ostatnich lat tendencję rosnącą. Lidl Polska odprowadza wszystkie należne podatki w Polsce. Firma nie otrzymała żadnych zwolnień w zapłacie podatku CIT, w tym nie skorzystała i nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz - Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Covid 19 i wojna w Ukrainie

- Pod koniec 2019 roku po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące wirusa COVID-19, który w 2020 i 2021 roku spowodował stan pandemii na całym świecie, istotnie oddziałując również w niektóre gałęzie gospodarki. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego stan epidemii w Polsce został przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego. Spółka stosuje się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia związanych ze środkami ochrony w trakcie trwania zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadziła własne dodatkowe zasady w zakresie utrzymania należytej higieny m.in. montując osłony plexi przy stanowiskach kasowych, oferując jednorazowe rękawiczki

lub możliwość dezynfekcji rąk oraz zapewniając odpowiednią dezynfekcję sali sprzedaży i stanowisk kasowych. W dniu 24 lutego 2022 roku nastąpiła agresja Rosji na Ukrainę i rozpoczęła wojnę, której zasięgu, skutków ani terminu zakończenia nie da się przewidzieć. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego obserwuje się dużą dynamikę zmian zarówno w działaniach wojennych jak również w sankcjach nakładanych na Rosję i Białoruś. Sytuacja ta bardzo poważnie oddziałuje zarówno na gospodarkę światową, jak i na polskie firmy. Spółka uważa stan zagrożenia epidemicznego oraz skutki wojny w Ukrainie, za zdarzenia niewymagające korekt sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 marca 2021 roku do dnia 28 lutego 2022 roku i jednocześnie informuje, że poza stanem zagrożenia epidemicznego oraz działaniami wojennymi w Ukrainie do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, to znaczy do dnia 30 maja 2022 roku, nie wystąpiły inne, istotne zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym okresu sprawozdawczego - informuje spółka.

W okresie sprawozdawczym spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.

Finanse sieci Lidl

Finanse sieci Lidl, struktura rzeczowa