Lidl z nową aplikacją dla pracowników

Sieć Lidl stworzyła aplikację pracowniczą "We are Lidl". Pracownicy mogą się z niej dowiedzieć m.in. co dzieje się w firmie, z jakich benefitów mogą skorzystać oraz przeglądać wewnętrzne oferty pracy. Można tam również dołączyć do grup dyskusyjnych i rozmawiać na czacie ze swoimi koleżankami i kolegami.

Sieć Lidl posiada obecnie w Polsce ponad 720 sklepów. Firma zatrudnia w Polsce ok. 20 tys. osób. Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70% obrotu firmy. Dzięki tej współpracy, w roku obrotowym 2019 wartość produktów marek własnych Lidl wyeksportowanych za pośrednictwem sieci przez 241 polskich dostawców, do 25 europejskich krajów wyniosła 3,1 mld zł.

Według sprawozdania finansowego łączne przychody Lidl Polska od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. wyniosły 18,33 mld zł, co wobec 16,06 mld zł rok wcześniej oznacza wzrost o 14,2 proc.

Firma należy do niemieckiego koncernu Grupa Schwarz.