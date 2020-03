Lidl z ofertą produktów dezynfekujących

2 kwietnia Lidl wprowadza do oferty linię produktów do dezynfekcji marki Clovin II Septon, Septosurf, oraz ROKO Professional.

W ofercie, aż do wyczerpania zapasów dostępne będą między innymi – hipoalergiczny, dezynfekujący proszek do prania (20,99 zł/2,3kg/ 1 opak.), mydło w płynie o działaniu antybakteryjnym (25,99zł/5 l/ 1 opak.), płyn do dezynfekcji powierzchni (6,99 zł/450 ml/1 opak.), dezynfekujący płyn do prania kolorowych ubrań (19,99 zł/1,5l/ 1 opak.)