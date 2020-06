Lidl z ofertą projektorów i wyprzedażą do 80 proc.

fot, projektor z Lidla

Lidl Polska od 10 czerwca ma w ofercie projektor firmy Philips oraz ekran projekcyjny ze statywem marki Celexon.

Projektor LED NeoPiX Ace marki Philips (1 111 zł/ szt.), ma wbudowane głośniki (2 x5 W) oraz jasność do 4200 lm. Obsługiwana przez niego wielkość ekranu mieści się w granicach od 20 do 120 cali, a obraz wyświetla w jakości full HD. Do projektora Philips możemy się podłączyć na wiele sposobów – sprzęt ma dwa wejścia HDMI, po jednym USB, microSD oraz VGA. Ma funkcję kopii lustrzanej ekranu poprzez sieć WiFi, Bluetooth oraz połączeń, które są potrzebne do streamingu. Do zestawu dołączony jest pilot z bateriami.

Z kolei ekran Celexon (279 zł/ 1 zestaw) daje możliwość regulacji wysokości od 48 do 215 cm. Czarny tył ekranu pochłania światło i pozwala na ustawienie nawet przed oknem.

Jednocześnie od 12 czerwca w sklepach sieci 100 artykułów non food dostępnych jest do 80% taniej. W promocyjnych cenach dostępne będą m.in. odzież i tekstylia oraz sprzęty i akcesoria do domu., w tym akumulatorowa myjka do okien marki Vileda (74 zł zamiast 149 zł/ 1 szt.), odkurzacz marki Parkside do pracy na mokro i sucho (99 zł zamiast 159 zł/ 1 szt.), deska do prasowania z gniazdkiem Leifheit (69 zł zamiast 99 zł/ 1 szt.).