Lidl zamyka kilkanaście sklepów w USA. Polski prezes wraca do Europy?

Łagunionek wraca do Europy. Przetasowania w Lidlu

Michał Łagunionek, który do tej pory pełnił rolę CEO amerykańskiego biznesu Lidla, zdecydował się wrócić do Europy. Zastąpił go Joel Rampoldt. Wybór jest kontrowerysjny, ponieważ Rampoldt pracował do tej pory jako konsultant ds. zarządzania i nie ma ani doświadczenia w handlu detalicznym żywnością, donosi Lebensmittel Zeitung.

Łagunionek był prezesem Lidla od 2021 roku. Wcześniej – w latach 2006-2015 kierował oddziałem sieci w Polsce.

Lidl walczy o USA. Tylko "mądre" lokalizacje

Nowego CEO czeka trudne zadanie: Lidl wciąż walczy o zdobycie mocnej pozycji w Stanach Zjednoczonych. W zeszły weekend podobno kilkanaście kolejnych przynoszących straty sklepów zamknęło swoje drzwi na stałe. W lutym sieć zwolniła tam również personel administracyjny. Dyrektor generalny Grupy Lidl, Kenneth McGrath, kładzie teraz nacisk na rentowność i mądry wybór lokalizacji.

Marki własne w USA. Jest potencjał

Rampoldt widzi szczególne korzyści w markach własnych. Obecnie mają one jedynie około 17% udziału w rynku w USA. Geograficznie Lidl koncentruje się na wschodnim wybrzeżu, gdzie szuka nowych, odnoszących sukcesy lokalizacji. W planach jest również otwarcie centrum logistycznego w Pensylwanii i uruchomienie panelu klienta, aby zrozumieć lokalne potrzeby.