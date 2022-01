Lidl zapowiada obniżki cen 2 tys. artykułów

Tańsze masło, mleko, śmietana, pieczywo, jabłka, marchew, ziemniaki…. lista artykułów tańszych dzięki obniżce stawki VAT do 0% jest bardzo długa, w sklepach sieci Lidl Polska to co najmniej 2 000 produktów taniej. Niższych cen klienci mogą spodziewać się już od 1 lutego br.

- Nieustannie dążymy do tego, aby w sklepach Lidl Polska nasi klienci zawsze mieli zapewnione produkty wysokiej jakości, w niskiej, atrakcyjnej cenie. Liczne promocje cenowe, kupony zniżkowe w aplikacji Lidl Plus, czy stałe rabaty dla uczestników programu Karty Dużej Rodziny, przekładają się na znaczne oszczędności w portfelach konsumentów. Badania koszyków cenowych opublikowane na koniec zeszłego roku pokazały, że na przestrzeni 12 miesięcy ceny przyjętego do analizy koszyka zakupowego spadły w naszej sieci o 5,13%. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich klientów odwiedzających nasze sklepy. Jednak mamy świadomość tego, że podwyżki opłat po nowym roku oraz zmiany inflacyjne są w dalszym ciągu odczuwalne. Ulgę gospodarstwom domowym powinny przynieść zmiany w stawkach VAT – od 1 lutego ceny produktów spożywczych zostaną obniżone w wyniku wprowadzenia tymczasowych stawek VAT 0% dla artykułów, które do tej pory były objęte stawką VAT 5%. Jest to kolejny krok w kierunku wzmocnienia domowych budżetów naszych klientów – podsumowuje Wojciech Grohn, Członek Zarządu ds. Zakupów, Lidl Polska.