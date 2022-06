Lidl zatrudnił 170 uchodźców z Ukrainy. Ile zarabiają?

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie ponad 25 000 osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Planowane w tym roku inwestycje przełożą się na stworzenie ok. 1 500 kolejnych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Co Lidl Polska zapewnia kandydatom?

Na początku zatrudnienia, wszyscy pracownicy sklepów niezależnie od narodowości, mogą liczyć na wynagrodzenie od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Inne działania wspierające

Co więcej, sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.