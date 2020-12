Lidl zmniejszył wydatki na reklamę

W okresie od stycznia do października br. cennikowe wpływy reklamowe mediów tradycyjnych (bez internetu) wyniosły 27,65 mld zł i były niższe niż w tym samym okresie 2019 roku o 9,6 proc. - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl

Niezmiennie najwięcej na reklamę wydaje farmaceutyczna spółka Aflofarm. W omawianym okresie na promocję w mediach wydała 2,04 mld zł, czyli 18 proc więcej niż rok wcześniej. Drugi pod tym względem Lidl zmniejszył inwestycje w media tradycyjne o 12,6 proc., do blisko 640 mln zł, zaś trzecia na podium firma Terg (właściciel Media Expert) zwiększyła je rok do roku o 16,4 proc., do 585 mln zł.

