Lidl zwiększył wydatki reklamowe

W styczniu 2021 roku wszystkie media odnotowały spadki wpływów z reklam. Kina nie zarobiły na reklamie nic, a wydatki w magazynach i na reklamę zewnętrzną zmalały rok do roku o ponad jedną trzecią. Czołowy reklamodawca - firma Aflofarm - też zredukował swój budżet. Znacząco wzrosły z kolei wydatki reklamowe Neonetu i firmy Terg - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.





Spośród pozostałych reklamodawców z czołówki nakłady na reklamę zwiększyli: Lidl Polska - o 9,6 proc. (do 54,8 mln zł), Euro-Net Warszawa- o 31,7 proc. (do 53,9 mln zł), Neonet Wrocław - o 132,6 proc. (do 47,6 mln zł), Ferrero Polska - o 6,3 proc. (do 35,5 mln zł).

