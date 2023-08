Lipiec 2023 w sklepach małoformatowych. Napoje izotoniczne i kawa mrożona zamiast lodów i piwa

W lipcu 2023 r. łączna liczba transakcji w sklepach małoformatowych była o ponad 4% niższa niż rok wcześniej, do czego przyczynił się głównie spadek liczby takich sklepów.

Mniej kupują ale w sklepie zostawiają więcej

Obroty placówek tego formatu zwiększyły się w omawianym okresie o niespełna 6% – za wynik ten odpowiadają jednak głównie wyższe ceny, ponieważ łączna liczba sprzedanych produktów była prawie o 7% niższa niż w czerwcu 2023 r. W lipcu 2023 r. klienci sklepów małoformatowych robili mniejsze zakupy niż rok wcześniej (średnia liczba produktów na paragonie spadła o 3%), mimo to średnia wartość paragonu wzrosła o 10%, do 22,4 zł.

Mniejsza sprzedaż lodów, mniej piwa i wódki

Średnie temperatury w lipcu 2023 r. były podobne jak rok wcześniej, mimo to liczba paragonów, na których pojawiły się lody impulsowe, była nieco niższa niż rok wcześniej, natomiast liczba transakcji z wodą utrzymała się na poziomie sprzed roku. Gorszy wynik odnotowało piwo – w lipcu 2023 r. klienci sklepów małego formatu kupili go aż o 9% mniej (w przeliczeniu na litry) niż przed rokiem, przy czym duże spadki odnotowały m.in. piwa mocne, relatywnie dobrze radziły sobie natomiast piwa bezalkoholowe. W porównaniu z lipcem 2022 r. duży spadek sprzedaży w ujęciu wolumenowym odnotowały też wódki – liczba paragonów z wódkami czystymi spadła aż o 15% (głównie za sprawą małych opakowań i produktów z najniższej półki cenowej), natomiast liczba paragonów z wódkami smakowymi zmniejszyła się o 7%.

Co został z cukrowej paniki zakupowej?

Kategorią, która w lipcu odnotowała największy spadek w ujęciu rok do roku, był jednak cukier – rok temu klienci w obawie przed wyższymi cenami robili duże zakupy tego produktu, co doprowadziło do chwilowych braków tego towaru na półkach. W efekcie w lipcu 2023 r. w sklepach małoformatowych sprzedało się aż o 56% mniej kilogramów cukru niż rok wcześniej.

W porównaniu z lipcem ubiegłego roku zacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się m.in. gotowe drinki, batony funkcjonalne (energetyzujące, białkowe), napoje izotoniczne i funkcjonalne (np. z dodatkiem witamin), a także kawa mrożona.

Liczba transakcji, jak i łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w lipcu 2023 r. była nieco wyższa niż w czerwcu br., a łączne obroty takich placówek wzrosły z miesiąca na miesiąc o 2,3%.