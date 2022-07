Lipiec w handlu: Cukrowy szał, przejęcia Stokrotki, zwolnienia w Eurocashu

Słodki przedmiot pożądania

W sklepach zaczęło brakować cukru. W mediach pojawiły się niepokojące doniesienia o brakach w asortymencie i reglamentacji towaru. Limit zakupu cukru wprowadziła Biedronka (10 kg na jeden paragon), Netto (10 kg na jeden paragon) oraz Aldi (5 kg na jeden paragon).

Według danych pochodzących z Koszyka Cenowego dlahandlu.pl średnia cena cukru w supermarketach to obecnie 3,88 zł. Rok temu było to 3,01 zł, a dwa lata temu 2,66 zł.

Dlaczego zabrakło cukru? Do sprawy odniósł się m.in. Jacek Saisn, wicepremier i minister aktywów państwowych. - Mówimy o brakach w wielkich sieciach handlowych, które są kontrolowane przez zagraniczny kapitał. My wiemy, że duże zagraniczne podmioty chętnie zaopatrują się u zagranicznych producentów, mają swoich dostawców - powiedział. Jak dodał, w przypadku cukru, w Polsce są to firmy, które wykupiły polskie cukrownie w latach 90. - To dwie, duże niemieckie firmy funkcjonujące na polskim rynku, które kontrolują 60 proc. polskiego rynku - wskazał. Wicepremier zachęcił przedstawicieli sieci handlowych "i wszystkich tych, którym tego cukru dzisiaj brakuje, żeby się zgłaszać do Krajowej Grupy Spożywczej". Podkreślił, że Krajowa Grupa Spożywcza jest producentem cukru, który ma 40 proc. udziałów w rynku; dysponuje cukrem, który w każdej chwili może dostarczyć

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy okazji wiadomości o brakach cukru w sklepie przypominał z kolei, że reglamentacja towaru jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach. Zaapelował także do klientów sklepów, aby myśleli racjonalnie i unikali zakupów "na zapas", w przypływie emocji.

Przejęcia Stokrotki

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło zgłoszenie zamiaru koncentracji. Sprawa dotyczy pośredniego przejęcia przez Emperia Holding (należący do Maxima Grupe, właściciela Stokrotki) części mienia należącego do P.P.H.U. „Ewmaj Jędrzejczyk i Spółka”.

Przejmowana od Ewmaj część mienia ma posłużyć do prowadzenia sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w sklepach, których transakcja dotyczy. Emwaj prowadzi sklepy pod szyldem TOP Market.

Także w lipcu Stokrotka poinformowała o podpisaniu umowy przejęcia 14 sklepów spożywczych, działających w województwie mazowieckim. Ich oczekiwana sprzedaż ma wynosić ponad 100 mln zł.

– Zawarta umowa jest dla nas kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Stokrotki. W 2021 roku dołączyliśmy w ten sposób do naszej sieci 8 placówek w województwie mazowieckim. Konsekwentnie realizujemy więc dalej strategię budowania naszej pozycji na rynku – powiedział Arūnas Zimnickas, dyrektor zarządzający, prezes zarządu Stokrotki.

Półroczne wyniki Carrefoura, Biedronki i Grupy Muszkieterów

W lipcu poznaliśmy również wyniki finansowe kilku sieci handlowych.

Po pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa Muszkieterów osiągnęła obroty na poziomie ponad 4,6 mld zł, czyli o ponad 12 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 roku. Od początku roku Intermarche straciło 6 placówek. Sieć liczy 192 sklepy.

W podziale na sieci obroty Intermarché wraz ze stacjami paliw wyniosły ponad 2,86 mld złotych, natomiast sieć supermarketów typu „dom i ogród” Bricomarché wypracowała ponad 1,78 mld złotych obrotów.

Polski oddział Grupy Carrefour wypracował w tym czasie przychody rzędu 1,080 mld euro, czyli o 8,1 proc. Wyższe w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. Sprzedaż w ujęciu LfL wzrosła o 10,3 proc. W samym drugim kwartale Carrefour Polska wypracował przychody rzędu 575 mln euro (wzrost LfL o 15 proc. z wyłączeniem paliw).

Po pierwszych sześciu miesiącach br. sprzedaż Biedronki liczona w złotówkach wzrosła o 21,3 proc., a w euro o 18,7 proc., osiągając wartość 8,3 mld euro. Wzrost LfL to 17.5 proc.W samym drugim kwartale sprzedaż w walucie lokalnej wzrosła o 26,9 proc., a LfL o 22,5%. Sprzedaż w euro osiągnięta wartość 4,4 mld.

Zwolnienia grupowe w Eurocashu

Grupa Eurocash w lipcu br. zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Są one częścią planu restrukturyzacji, który grupa rozpoczęła dwa lata temu.

- Zgodnie z porozumieniem, będzie to maksymalnie 610 osób w całej Grupie, w całej Polsce (Grupa Eurocash zatrudnia ponad 20 tys. pracowników). Na ten moment nie możemy jednoznacznie wskazać, których jednostek konkretnie będzie dotyczył program zwolnień. Będziemy elastycznie reagować na sytuację, zachowując redukcję etatów na najniższym możliwym poziomie. Zgodnie z praktyką przyjętą w firmie, na nowe stanowiska rekrutujemy zazwyczaj w pierwszej kolejności osoby dotychczas u nas pracujące. Oznacza to, że dla części pracowników w praktyce kolejne dwa lata mogą oznaczać zmianę zakresu obowiązków - poinformował Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash.

UOKiK przygląda się opłatom za transport w sieciach

Prezes UOKiK prowadzi badanie rynku, w którym sprawdza m.in. czy warunki usług świadczonych przez sieci handlowe na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych mogą stanowić przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Sprawdzane usługi polegają na wykonywaniu na rzecz dostawcy rozmaitych świadczeń związanych ze sprzedażą towarów, np. z zakresu marketingu czy logistyki. Sieć pobiera w zamian za nie różnego rodzaju opłaty okołosprzedażowe.

Zastrzeżenia budzą niektóre opłaty pobierane od kontrahentów przez Żabka Polska, Dino Polska oraz Transgourmet Polska – właściciela sieci Selgors Cash & Carry. Wcześniej postępowania wyjaśniające zostały wszczęte w sprawie praktyk spółek Auchan Polska i Carrefour.

Właściciel Żabki znów na zakupach

Stock Spirits, spółka należąca do funduszu private equity CVC Capital Partners (tego samego, który jest właścicielem Żabka Polska), podpisała warunkową umowę przejęcia Polmos Bielsko-Biała S.A.

CVC Capital Partners kupił Stock Spirits pod koniec 2021 roku i deklarował wówczas chęć dalszego dynamicznego rozwoju spółki, m.in. w kategorii produktów wysokojakościowych. Przejęcie firmy Polmos Bielsko-Biała z jej flagową marką Biały Bocian jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Netto wchodzi w e-grocery

Netto nawiązało współpracę z Everli – platformą umożliwiającą zamawianie produktów spożywczych na określoną godzinę pod same drzwi. Polska jest pierwszym rynkiem, na którym Netto pojawia się z usługą zakupów online. Współpraca Netto z Everli rozpoczęła się od sklepów zlokalizowanych w Szczecinie oraz Trójmieście. W lipcu została rozszerzona o kolejne placówki. W sumie dostawcy Everli realizując zakupy w Netto będą pojawiać się w około 200 sklepach sieci. Usługa jest aktualnie dostępna w 47 miastach m.in. w Poznaniu, Redzie, Warszawie, Świętochłowicach, Tychach czy Opolu.

Zmiany na czele Allegro

Roy Perticucci od 1 września przejmie obowiązki od Francoisa Nuytsa i obejmie funkcję nowego prezesa i członka zarządu Allegro. W najbliższych tygodniach odchodzący CEO będzie wspierał swojego następcę w umacnianiu międzynarodowej pozycji Allegro.

Orlen partnerem Shopee

Użytkownicy Shopee będą mieli do dyspozycji już ponad 40 tys. punktów odbioru paczek zlokalizowanych w całym kraju, po tym jak e-sklep podpisał umowę z Orlen Paczka.

Współpraca Shopee i Orlenu rozpoczęła się w połowie lipca. Od tego momentu kupujący na platformie mogą korzystać z 6500 dodatkowych punktów odbioru, wchodzących w skład sieci ORLEN Paczka. Są to m. in. stacje paliw ORLEN, kioski RUCH, sklepy i punkty partnerskie oraz automaty paczkowe ORLEN. Obecnie firma posiada ok. 1000 tego typu automatów, jednak do końca 2022 r. ich ilość ma wzrosnąć do 2000.