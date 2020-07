Lipiec w handlu: wejście Mere do Polski, zwolnienia w Auchan i Hebe, UOKiK kontra sieci

Fot. Shutterstock

Mimo sezonu wakacyjnego lipiec obfitował w ciekawe wydarzenia w handlu. Swój pierwszy sklep, dawno zapowiadany, otworzyła sieć “twardych dyskontów” Mere. Auchan poinformował o planach kolejnych zamknięć i zwolnień, a UOKiK wszczął postępowanie wobec kilku największych sieci w Polsce: Auchan, Eurocash, Makro Cash and Carry oraz Intermarche.

Nowa sieć w krajobrazie dyskontowym

25 lipca przy ulicy 1 Maja w Częstochowie został otwarty pierwszy w Polsce sklep sieci Mere. Wszystko sprzedawane jest z palet lub w pudłach prosto z półek. Sieć od dawna zapowiadała wejście do Polski. Najpierw zakładała, że do końca 2018 r. będzie mieć w Polsce osiem sklepów. Później informowano, że firma jednak rezygnuje z podboju Polski. Potem pojawiła się informacja, że w lipcu 2019 r. pierwszy sklep ruszy w Częstochowie. Po roku szyld w końcu zadebiutował.

Sieć rozwijana jest przez firmę Torgservis. Spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce największych rosyjskich sprzedawców żywności, w samym tylko 2019 otwarto około 500 sklepów. W przypadku sieci Mere mówimy o formacie tzw. „twardego dyskontu”. Czy polski konsument zaakceptuje taką formę? Dotychczasowe doświadczenia na polskim rynku pokazują raczej, że rodzimy konsument woli format dyskontu „miękkiego”, z nieco szerszym asortymentem i okazjonalnie produktami kategorii premium. Pandemia może jednak pomóc sieci w rozwoju.

UOKiK kontra sieci

W połowie lipca UOKiK poinformował, że zakończył działania wobec stu największych podmiotów na rynku rolno-spożywczym, które były prowadzone na podstawie ustawy o przewadze kontraktowej. Większość przedsiębiorców w toku postępowania wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom i usunęła kwestionowane zapisy z polityk handlowych oraz zawartych kontraktów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania względem sieci handlowych: Auchan Polska, Eurocash, Makro Cash and Carry Polska, SCA Intermarche, a zatem podmiotów, które nie usunęły nieprawidłowości i nie uregulowały płatności kontrahentom.

Postępowanie rozpoczęte w kwietniu miało na celu sprawdzenie, czy największe sieci handlowe i producenci spożywczy nie odwlekają zapłaty dostawcom ponad ustalony termin lub czy nie wprowadzają niekorzystnych warunków handlowych. Postępowaniem były objęte największe sieci handlowe oraz producenci spożywczy. Wśród praktyk niekorzystnych dla dostawców Tomasz Chróstny, prezes UOKiK wymieniał kwestionowanie faktur czy narzucanie polityki cenowej.

W pierwszym półroczu 2020 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego skontrolowała oznakowanie 3527 partii warzyw i owoców w 395 sklepach, głównie należących do dużych sieci handlowych. Okazało się, że co dziesiąta partia warzyw i owoców miała błędną informację o kraju pochodzenia lub nie miała jej wcale. Największy odsetek takich nieprawidłowości wystąpił w supermarketach Delikatesy Centrum, E.Leclerc, Intermarche, Lewiatan i Lidl oraz w sklepach niesieciowych.

Na początku lipca UOKiK poinformował, iż wszczął postępowania względem 51 przedsiębiorców, u których mogą występować największe zatory płatnicze. Wśród wytypowanych do postępowań podmiotów są duże firmy działające na terenie Polski – m.in. producenci słodyczy, sprzętu AGD, odzieży czy firmy logistyczne.

To nie koniec działań UOKiK. W ostatnim dniu lipca urząd poinformowała, ze zamierza karać menedżerów odpowiedzialnych za porozumienia naruszające konkurencję. Maksymalna kara może wynieść nawet 2 mln zł.

Auchan

W lipcu Auchan Retail Polska podjęło decyzję o zamknięciu sklepów zlokalizowanych w Grudziądzu i Lubinie. Decyzję poprzedziła wnikliwa analiza finansowa i organizacyjna obu placówek, przeprowadzona pod kątem możliwości osiągnięcia przez nie trwałej rentowności. Bezpośrednią przyczyną decyzji o zamknięciu sklepów w Grudziądzu i Lubinie stała się ich niewystarczająca rentowność, wynikająca z niskich obrotów i niekorzystnych warunków najmu. Osiągnięcie trwałej rentowności obu placówek, pomimo wysiłków ich zespołów, okazało się niemożliwe. Zamknięcie sklepów dla klientów nastąpi 27 września br.

Wcześniej Auchan podjął decyzję o likwidacji sklepów w Mysłowicach oraz Dąbrowie Górniczej. W sprawie zamknięcia tych hipermarketów 8 lipca br. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Auchan Polska Sp. z o.o. a związkami zawodowymi. Dotyczyło konsultacji w sprawie odpraw. Jak podaje NSZZ „Solidarność” padły konkretne propozycje ze strony sieci. Planowany termin zamknięcia sklepów Auchan Mysłowice oraz Dąbrowa Górnicza to 30 sierpnia br.

Czy Auchan czeka los Tesco? Na razie firma wciąż chce rozwijać się w Polsce, o czym mogą świadczyć ostatnie decyzje, jak np. ta o wprowadzeniu kolejnego rozwiązania e-commerce. Auchan Retail Polska zaoferowało usługę click&collect, dostępną w sześciu z hipermarketów sieci: Wrocław Bielany, Kraków Bronowice, Łódź Tulipan, Gdańsk Szczęśliwa, Katowice Renców i Poznań Komorniki. Począwszy od 14 lipca br. klienci tych miast mogą złożyć zamówienie na stronie internetowej wybierając z listy ponad 6000 produktów dostępnych w ramach nowej usługi a następnie odebrać swoje zakupy we wskazanym sklepie.

Ponadto, Auchan Retail podpisało strategiczne partnerstwo z Glovo dotyczące współpracy na terenie 4 krajów europejskich: Hiszpanii, Portugalii, Polski i Ukrainy. Firma zdecydowała się na taki krok po sukcesie rocznych testów przeprowadzanych na Ukrainie.

Hebe

O planach zamknięć i zwolnień grupowych poinformował także właściciel Biedronki. Sprawa dotyczy sieci aptek Hebe. Spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja, zarządzająca siecią drogerii i aptek zdecydowała, że skoncentruje swoje plany rozwojowe tylko na części drogeryjnej. Oznacza to zamknięcie sieci 47 aptek, działających przy drogeriach. Decyzja jest związana z tym, że dynamika polskiego rynku aptecznego ograniczyła możliwości uzyskania przez firmę niezbędnego efektu skali w tej branży. Pod koniec lipca rozpocznie się proces zwolnień grupowych, który ma potrwać 2 miesiące.

Biedronka

Sieć należąca do Portugalczyków nidzie jak burza, mimo pandemii. W I półroczu, w czasie gdy inflacja w Polsce spadła z 7,7 proc. w I kw. do 6,4 proc. w II kw., Biedronka była w stanie osiągnąć 7,8 proc. wzrostu sprzedaży LfL (10,9 proc. w lokalnej walucie), czyli 6,536 mld euro. W II kwartale sieć zanotowała wzrost sprzedaży o 8,7 proc. do 3,3 mld euro, a sprzedaż LfL była wyższa o 4,8 proc. Zysk EBITDA Biedronki to 589 mln euro. W I półroczu sprzedaż Jeronimo Martins wzrosła o 4,6 proc. dzięki wynikom w Polsce. Skonsolidowana sprzedaż Grupy wyniosła 9,3 mld euro.

Jednym z elementów sukcesu było nawiązanie współpracy z Glovo, które dostarcza produkty sieci konsumentów w 20 miastach. W tym czasie na półkach Biedronki pojawiło się 130 nowych produktów, m.in. w ramach współpracy z 90 lokalnymi producentami. W ramach rozwijania marki własnej pojawiły się 73 nowe produkty. Sieć powiększyła liczbę sklepów do 3031 placówek.

Carrefour

Dzięki silnemu wzrostowi w Belgii, Hiszpanii i Brazylii Carrefour zakończył pierwszą połowę roku z lepszymi niż oczekiwano wynikami. Grupa jeszcze bardziej skoncentruje się na cięciu kosztów, aby zwiększyć rentowność. W Polsce sprzedaż LfL w II kwartale wyniosła 479 mln euro i była o 4,2 proc. niższa rdr. W całym pierwszym półroczu Carrefour nad Wisłą osiągnął nieco ponad 1 mld euro sprzedaży, co oznacza wzrost LfL o 2 proc.

W drugim kwartale br. - a więc w środku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa - Carrefour był w stanie zwiększyć porównywalną sprzedaż o 6,3%: sprzedaż brutto wyniosła 18,71 mld euro. Szczególnie w maju i czerwcu grupa osiągnęła dobre wyniki. W Belgii detalista zanotował znaczący wzrost: + 15,9% (1,19 mld euro). W Europie dobrze radziła sobie również Hiszpania (+ 9,8%), ale pogorszyły się wyniki we Włoszech (-7,4%), Polsce (-4,2%) i Rumunii (-2,2%) - częściowo dlatego, że grupa w tych krajach ma wiele sklepów w centrach handlowych, które pozostawały zamknięte przez dłuższy czas.

Informacja o wzrostach Carrefour to dobra wiadomość biorąc pod uwagę, że 104 ze 185 hipermarketów sieci Carrefour we Francji przynosi straty. Oznacza to, że 56 proc. największych francuskich sklepów jest nierentownych. Tak dowodzi raport związków zawodowych sieci opublikowany w lipcu przez pismo Linéaires. Przypomnijmy, że w 2018 r. 89 ze 191 sklepów, czyli 46,5 proc. hipermarketów Carrefour odnotowywało straty.

Ostatni miesiąc przyniósł kolejne zmiany w zarządzie Carrefour Polska. W czerwcu pisaliśmy, że Jean-François Dohogne został mianowany na wiceprezesa firmy, jednak prawdziwa niespodzianka miała miejsce 15 lipca. Tego dnia sieć poinformowała, że Christophe Rabatel, od lipca 2018 roku dyrektor generalny Carrefour Polska, od 1 września obejmie stanowisko dyrektora generalnego sieci we Włoszech oraz członka zarządu Grupy Carrefour. Rabatela zastąpi Tareck Ouaibi, od lutego 2019 dyrektor operacyjny Carrefour Polska, a od 1 września tymczasowy dyrektor generalny. Z tej informacji wynika, że sieć zastanawia się nad obsadą kluczowego stanowiska w naszym kraju. Czy jeszcze w tym roku poznamy nowego dyrektora Carrefoura nad Wisłą?

Lipiec przyniósł także informacje o nowych sklepach i projektach Carrefour w Polsce. 9 lipca sieć Carrefour otworzyła w Jaworznie w województwie śląskim czwarty w kraju sklep w formacie Supeco. Placówka jest połączeniem dyskontu i hurtowni, dedykowana zarówno klientom indywidualnym, jak również biznesowym.

Carrefour Polska poinformował także, iż rozpoczyna projekt „Prosto z pola do 50 km”, którego założeniem jest skracanie łańcucha dostaw i rozwój współpracy z lokalnymi rolnikami. Sieć chce w ten sposób poszerzyć wybór lokalnych produktów w swoich sklepach i dlatego zaprasza do współpracy właścicieli małych gospodarstw rolnych.

PKN Orlen, Lotos, PGNiG

Tuż po wyborach prezydenckich, 14 lipca, Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci. Tego samego dnia przedstawiciele PKN Orlen poinformowali, że spółka rozpoczyna proces konsolidacji z GK PGNiG. Ma to umożliwić budowę zintegrowanego koncernu multienergetycznego. Obie fuzje z pewnością będą miały wpływ na sieci sklepów przystacyjnych.

Sieć sprzedaży detalicznej Orlenu, o 1300 punktów, zwiększy także przejęcie Ruch-u. Zdaniem Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen, akwizycja Ruch-u umożliwi dalszy rozwój biznesu detalicznego Grupy Orlen.

Scheda po Tesco

To nie koniec zmian na rynku sklepów przystacyjnych. Po tym, jak w czerwcu dowiedzieliśmy się o przejęciu sieci Tesco przez Netto, w lipcu okazało się, iż Netto przejmie także 13 stacji paliw Tesco. Jedną stację przejmie DOR Group, a 9 jest przedmiotem rozmów.

Ponadto, w lipcu okazało się, że wraz z przejęciem przez Salling Group (spółka macierzysta Netto Polska) 301 sklepów i dwóch magazynów sieci Tesco Polska firma uzyska również licencję na markę odzieżową F&F. Tesco Polska udzieli licencji na sprzedaż ubrań pod marką F&F nowemu właścicielowi na okres 18 miesięcy od daty sfinalizowania transakcji.

MarketVita

O ambitnych planach ekspansji poinformowała sieć sklepów pod nazwą MarketVita. Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami.

MarketVita to w 100% polska sieć sklepów spożywczych. Obecnie w sieci MarketVita działa 21 sklepów zlokalizowanych na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego. Niektóre ze sklepów kiedyś działały pod logiem Spar. Przypomnijmy, w marcu firma prowadziła tylko dwa sklepy w Krakowie: przy ul. Wielickiej w lokalizacji, w której działał Spar oraz przy ul. Stradomskiej.